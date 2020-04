Langer in rij voor Ikea Delft dan attractie van Efteling: ‘Verder is er toch niks te doen’

Een vrouw met twee kinderen is bijna aan de beurt en wil de Ikea in Delft in. Ze wordt door een beveiliger tegengehouden. Een van de maatregelen die bij de ‘heropening’ hoort, is dat klanten maximaal met z’n tweeën mogen winkelen. En dus heeft de vrouw ‘één kind teveel’ bij zich. Iemand achter haar stelt voor één kleintje over te nemen en bij elkaar in de buurt te blijven. Zo heeft de moeder toch niet voor niks het tripje naar de Zweedse meubelzaak gemaakt.



Het is druk bij de Ikea in Delft. Of in ieder geval ‘relatief druk’. Na de bekendmaking dat de winkel vandaag weer opengaat, vormden er gelijk lange rijen langs de parkeerplekken en tussen de alvast neergezette hekken. Klanten moeten anderhalve meter afstand houden. De rij is in ieder geval langer dan normaal gesproken voor populaire attracties van pretpark de Efteling.