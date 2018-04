Leerlingen leren over 'Water & Klimaat in jouw straat'

Leerlingen van groep acht van de Koningin Julianaschool in De Lier hebben de primeur. Hoogheemraad Marcel Houtzager verzorgt samen met juf Mirjam de eerste les op hun klimaatbestendige groen-blauwe schoolplein.



'Water & Klimaat in jouw straat' is in Nederland het eerste lespakket dat leerlingen van de basisschool leert wat ze zelf kunnen doen aan de gevolgen van klimaatverandering. Want het klimaat verandert. Het gaat harder regenen, we krijgen vaker wateroverlast en de zomers worden heter en droger. Leerlingen ontdekken welke maatregelen het waterschap en de gemeente nemen én wat zij zelf, hun school en hun omgeving kunnen doen om minder wateroverlast en hittestress te hebben door het veranderende klimaat. Want iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om ook in de toekomst de voeten droog te houden.