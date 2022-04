Lege parkeergarages kostten stad 4500 euro per dag: ‘Parkeergarages zijn gebouwd voor piekmomenten’

Column Ik heb nog nooit zo vaak moeten vechten tegen de tranen

Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Er heeft altijd iemand een prijs betaald. Sommigen betaalden de hoogste prijs. Zij worden tijdens de Invictus Games op vele plekken herdacht. De Games zelf staan in het teken van de oorlogshelden die lichamelijk of geestelijk letsel opliepen in actieve dienst voor onze Vrijheid met een grote V.

6:15