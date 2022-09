Legionellabesmetting bij asielopvang Delft is opgelost

Dat schrijft het stadsbestuur in een update over de opvanglocatie in Delft aan de gemeenteraad. De tijdelijke sanitaire voorzieningen en watertanks worden weggehaald. Bewoners van de noodopvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben daar tot voor kort gebruik van gemaakt, omdat vlak voor de opening op 3 september bleek dat er een legionellabesmetting in de waterleidingen zat. Nu dat is opgelost zijn de gemeenschappelijke keukens opengegaan en is catering stopgezet. Asielzoekers die op het TU-terrein verblijven krijgen van het COA geld om zelf boodschappen te doen.