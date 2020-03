Legpuzzels zijn niet aan te slepen tijdens coronacrisis: ‘Binnen twee dagen was ik door mijn voorraad heen’

De meeste winkels krijgen een harde klap te verduren door de coronacrisis. Maar bij spellenspeciaalzaak De Koperen Pion van Kyra van Wingerden is het drukker dan ooit. Van de drie spellenwinkels in Den Haag, verkoopt zij als enige legpuzzels en die vliegen nou juist de deur uit.

Wat merkt u van de coronacrisis op uw winkel?

,,Ik heb heel veel nieuwe klanten. Iedereen begint opeens met puzzelen. In de eerste instantie dacht ik, als ik maar genoeg spellen heb voor de kinderen. Maar iedereen komt voor de legpuzzels. Meestal bestaat mijn verkoop voor de helft uit bordspellen en de andere helft uit legpuzzels. Nu is het ongeveer 85 procent legpuzzels. Twee weken geleden heb ik bijna even veel omzet gedraaid als de drukste dag bij mij in het jaar, een dag voor kerst.”

Hoe komt dat?

,,Tja, de meeste mensen zitten thuis. Ze vertellen dat ze geld over hebben, ze kunnen niet meer uiteten of ergens anders heen. Dus kopen nu een extra spel of puzzel.”

Heeft u nog maatregelen genomen?

,,In het begin leek het wel een uitje naar mijn winkel, kinderen zaten overal aan. Nu heb ik een briefje op de deur gehangen, er mag één iemand in de winkel of één gezin. Ik heb geen webshop, maar mensen kunnen mij nu ook bereiken om een spel te reserveren, dan stuur ik een tikkie en kunnen ze ’m ophalen. Gaat veel sneller.”

Welke puzzel verkoopt het beste?

,,De Jan van Haasteren-puzzels gaan erg hard. Maar de moeilijkere puzzels worden nu ook vaak verkocht. Zo heb je de Krypt, deze puzzel is helemaal blanco van kleur, echt een draak van een puzzel. Maar die is nu nergens meer te verkrijgen. Nieuwe puzzelaars kiezen vaak een exemplaar uit met vijftienhonderd of tweeduizend stukjes, maar als ik ze laat zien hoe groot het eigenlijk is, kiezen ze toch voor de duizend stukjes.”