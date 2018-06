Lesauto mist snelwegspookrijder op het nippertje

Cav draait al aardig wat jaren mee als rij-instructeur, maar heeft een geval als dit nog nooit meegemaakt. ,,We reden over de A4 bij de afslag naar Delft Zuid. Gelukkig was het niet zo druk op de weg, maar we reden wel zo'n 80 kilometer per uur over een vrij bochtig stuk."

Toen de instructeur ineens een auto in de verte zag opdoemen, had hij dus maar een seconde om te reageren. Hij nam het stuur van zijn leerling over en wist zo de spookrijder te ontwijken. ,,Gelukkig ben ik ook motorinstructeur", vertelt Cav. ,,Als motorrijder ga je een stuk harder, dus dan moet je wel goede reflexen hebben."

Quote Gelukkig ben ik ook motorin­struc­teur, dan moet je wel goede reflexen hebben Tolga Cav (Rij-instructeur)

Schrik

De twee kwamen er dan wel zonder kleerscheuren vanaf, maar de leerling in kwestie was behoorlijk geschrokken. ,,We hebben de auto even aan de kant gezet zodat hij kon kalmeren. Ik heb hem uitgelegd dat dit soort situaties nu eenmaal kunnen voorkomen op de weg en dat je erop moet kunnen anticiperen."

Het hele voorval werd gefilmd door een dashcam die Cav toevallig in zijn auto had geïnstalleerd. ,,Ik kwam op het idee voor zo'n camera door die Russische filmpjes die je online wel eens ziet. Daar is het verplicht om een dashcam te hebben." Hij heeft aangifte van het voorval gedaan, maar tot nu toe nog niks van de politie of de spookrijder zelf gehoord. ,,Dat vind ik heel jammer. Ik verwacht eigenlijk wel een excuus van zijn kant."