Lessen in balbeheersing voor peuters en kleuters

,,Voetjebal draait om plezier", vertelt Priscilla Mesker (26), voetbalster bij ADO Den Haag en initiatiefneemster van voetjebal in Delft en Westland. Voetjebal is voetbal voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar. ,,Het is een speelse manier van voetballen voor peuters en kleuters, die nog niet bij een voetbalvereniging aan de slag kunnen. Ze leren verschillende voetbalvaardigheden, zoals dribbelen en de schaar. Daarnaast zijn we ook bezig met kleuren herkennen, balans houden en coördinatie. Zo moeten ze de bal schoppen naar de pilon in de kleur die wordt genoemd. Op die manier leren de kinderen de beginselen van voetbal op een leuke manier.''