LHBTIQ-kunstwerk op elektriciteitskastjes weer hersteld

Het elektriciteitskastje op dit drukke punt in de stad werd afgelopen zomer op opvallende wijze beschilderd naar aanleiding van een motie die is aangenomen door de gemeenteraad. De strekking van die motie was een oproep om meer aandacht te besteden aan Artikel 1 (‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’) van de Nederlandse Grondwet en aan de LHBTIQ-gemeenschap in het bijzonder.