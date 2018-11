Lichaam gevonden in Heinenoord tijdens zoektocht naar vermiste Mona uit Delft (79)

Mona Baartmans is al ruim een maand vermist en is voor het laatst op zondag 23 september levend gezien. Na een bezoek aan haar man in een verpleegtehuis in Den Haag werd ze opgehaald door haar zoon, een 60-jarige man uit Oud-Beijerland. Ze stapte in een Renault Megane, die later die middag werd gesignaleerd op het Oosteinde in Delft.



Tijdens het onderzoek werd haar zoon Ton L. gearresteerd. De consternatie was groot in de Zadelmaker in Oud-Beijerland, waar bewoners zagen hoe agenten de verdachte, rond acht uur ’s avonds, geblinddoekt afvoerden.



Met behulp van honden en duikers werd al eerder naar de vrouw gezocht, onder meer op locaties in Oud-Beijerland en haar woonplaats Delft. In opsporingsprogramma’s werd meermaals gevraagd aan getuigen zich te melden.