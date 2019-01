Licia Staak (42) ontdekte na tientallen jaren dat ze uit incest is geboren

Licia is haar adoptienaam, ze heet eigenlijk Ligia. ,,Toen ik in 1980 als 4-jarig meisje met mijn oudere zus werd geadopteerd uit Colombia en in Delft terechtkwam, raakte ik niet alleen mijn naam kwijt, ik voelde me ontheemd. Ik ben als zaadje geplant in een warm land, als stekje eruit gerukt en aan de andere kant van de wereld geplaatst om daar verder te groeien. In de koude aarde, waar ik eigenlijk niet hoor. Ik heb het hier ook altijd koud. Je wilt niet weten wat ik allemaal aan heb. Zelfs met de verwarming op standje bejaardenhuis, ben ik een ijspegel. Vast het resultaat van mijn roots.''