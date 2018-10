Van boven: 'Autobe­drijf gewild voor fotoshoots'

12:32 Vijf jaar terug gingen de wagens van Autobedrijf Van der Mark in De Lier in vlammen op. Inmiddels staat het terrein weer bomvol én is het een gewilde locatie voor fotoshoots, vertelt mede-eigenaar Jaco van der Mark (56).