‘Liefde voor ons vak heeft ons jaren doen zwijgen, laat alstublieft ons loon met vijf procent stijgen’

ZiekenhuisstakingActievoeren voor een betere cao, zónder dat patiënten daar de dupe van worden. Dat is wat medewerkers van het Reinier de Graaf ziekenhuis vandaag hebben gedaan. Zij gaven met ludieke acties gehoor aan de landelijke oproep tot staking in de zorg voor een hoger loon en lagere werkdruk.

Voor de deur van het Reinier de Graaf ziekenhuis staan twee ziekenhuisbedden versierd met rode ballonnen. Op de glazen ramen in de draaideur zijn pamfletten geplakt waar de teksten: ‘De LIEFDE voor ons vak, heeft ons jaren doen zwijgen. Laat alstublieft ons loon met 5 procent stijgen!!!’ en ‘De zorg is al zo intensief #doeislief’ op prijken.

‘crashkar’

Bij binnenkomst in de centrale hal lijkt het wel een feestje. Aan beide kanten worden bloemen uitgedeeld. Bij een andere stand wordt er door verpleegkundigen reanimatietraining gegeven aan bezoekers en een aantal keer per dag is er een demonstratie van de ‘crashkar’; een grote trolley met apparatuur die wordt ingezet bij reanimaties. Ook is er een muziekvoorstelling en kunnen kinderen zich laten schminken.

Personeelsleden van de operatiekamer die vandaag vrij zijn, lopen bij uitzondering mee op de verpleegafdelingen. Afspraken op de poliklinieken en de operatiekamers gingen gewoon door. Evenals de patiëntenzorg op de Spoedeisende Hulp, afdeling Oncologie en afdeling Verloskunde.

Personeelstekort

Anesthesiemedewerker Wendy van der Boon en operatiekamerassistente Stephanie Kaffer voeren vandaag actie in hun werkkleding. Van der Boon is zeventien jaar werkzaam binnen het ziekenhuis, waarvan de laatste tien op de operatiekamer als anesthesiemedewerker. Stephanie Kaffer werkt tien jaar in het Reinier de Graaf als operatiekamer (ok) assistente. Samen met andere medewerkers vormen ze een team op de ok.

,,We hebben een hoge werkdruk, omdat we te weinig personeel hebben”, legt Van der Boon uit. ,,Hier hebben we dagelijks mee te maken. Elke dag is er een ander ok-programma en daarbij spoedoperaties en avond- en nachtdiensten.” Daar sluit Kaffer zich bij aan. ,,Behalve het personeelstekort, is het ziekteverzuim ook hoog”, legt ze uit. ,,Daardoor nemen wij diensten over en draaien we dus veel overuren.”

Quote Je hebt te maken met een stukje angst en dat probeer ik weg te nemen. Wendy van der Boon

Ondanks de hoge werkdruk probeert het team wel een persoonlijke band op te bouwen met de patiënt. Daarom ondersteunt Van der Boon de slogan ‘Geen lopende band, wel persoonlijke band’. ,,Ik zorg dat ik in een korte tijd echt contact maak met de patiënt”, vertelt de anesthesiemedewerker . ,,Dat ik laat zien dat ik er ben, erbij blijf en op de patiënt pas. Je hebt te maken met een stukje angst en dat probeer ik weg te nemen. Gezien het tekort aan personeel en de grote patiëntenstroom is dat wel echt een uitdaging.”

Om meer personeel aan te trekken, moet het salaris volgens het actiecomité omhoog met 5 procent. ,,Het is niet alleen een stukje waardering voor je werk”, licht Van der Boon toe. ,,Maar het wordt ook aantrekkelijker om in de zorg te komen werken. Er moet gewoon geld bij!”

Quote Als zorg loop je altijd een stapje harder Wendy van der Boon

Ze vertrouwen erop dat de actie effect heeft. ,,Als zorg loop je altijd een stapje harder”, legt ze uit. ,,Dat zijn we ook gewend in de afgelopen jaren. Nu er landelijk en massaal actie wordt gevoerd, denk ik wel dat het signaal duidelijk is. Het is tijd om er nu echt wat aan te doen. Het signaal moet nu verder verspreid worden onder de regering en de zorgverzekeraars.”

Beste zorg

De directie van het ziekenhuis steunt de actie. ,,Aan de ene kant gaat het om de beste zorg voor patiënten in de regio en daarom zijn we blij met de ludieke manier van actievoeren”, spreekt Carina Hulders, directievoorzitter Reinier de Graaf.

,,Aan de andere kant is het superbelangrijk dat de werknemer zijn werk goed kan blijven doen. Daarom ondersteunen we de actie ten volste en vinden wij ook dat er een betere cao moet komen. Wij doen er sinds twee jaar alles aan om de werknemer op de eerste plek te zetten en zijn hier elke dag mee bezig. Dat het ondersteund moet worden door een wettelijk en financieel kader, dat is vanzelfsprekend. Als de werknemer goed in zijn vel zit, kan hij ook de beste zorg aan de patiënt leveren.”

Afdelingen geheel dicht en operaties uitgesteld Bij het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer, dat met het Reinier de Graaf en het Hagaziekenhuis in Den Haag de Reinier Haga Groep vormt, werd vandaag wel gestaakt. Het ziekenhuis draaide op de landelijke actiedag van de zorg zo goed als op halve kracht. Operaties werden afgezegd, sommige afdelingen waren dicht of voerden een zondagsdienst in. In heel Nederland legden meer dan 150.000 zorgmedewerkers het werk neer. Vanuit het Langeland vertrok een bus met personeel naar de stakingsbijeenkomst in Utrecht. Ook het HMC Antoniushove (Leidschendam), HMC Bronovo en Westeinde, HagaZiekenhuis Leyweg en Sportlaan in Den Haag deden mee aan de stakingsdag, net als de vestigingen van het Alrijne in Leiden, Leiderdorp en Alphen. Het Goudse Groene Hart Ziekenhuis was net als het Reinier de Graaf ‘gewoon’ geopend.

Bekijk hieronder oude beelden van de ziekenhuisstaking bij HMC Westeinde vorige maand.