Limousine in de prak na botsing met taxi bij Kruithuisplein

Jan Janssen onthult naambord van eigen nieuwe sporthal in Nootdorp

De bouw van de nieuwe Sporthal Jan Janssen aan de Sportparkweg in Nootdorp is donderdag feestelijk van start gegaan. Niemand minder dan de naamdrager zelf was naar zijn geboorteplaats Nootdorp gekomen om een bouwbord te onthullen.