Live: 12 en 8 jaar cel geëist in rechtszaak om Delftse coffeeshopoorlog

Het Openbaar Ministerie heeft 12 en 8 jaar cel geëist tegen respectievelijk Michael B. (42) en Dean P. (24). Zij staan vandaag voor de rechter omdat ze worden verdacht van het gooien van granaten naar coffeeshops in het centrum van Delft. Verslaggever Bart Lelieveld doet live verslag via Twitter.

Michael B., begin deze eeuw veroordeeld voor een driedubbele moord, wordt samen met Dean P. verantwoordelijk gehouden voor de aanslag op 17 mei op. Toen ontploften granaten bij coffeeshops The Future en The Game in de Delftse binnenstad, waarbij een gewonde viel.

B. ontkende tot nu toe de beschuldiging, ondanks dat zijn dna op de granaten én op een masker werd aangetroffen. Ook werden bij zijn aanhouding in juni vorig jaar wapens gevonden. ,,Het enige dat ik kan bedenken is dat ik soms tijdens seks een masker op zet, om het een beetje pikant te maken”, zegt B vandaag. ,,Maar het is niet van mij.”

Dean P. wordt nog verdacht van wapenhandel en van het beïnvloeden van een getuige. Hij zegt dat hij zich alleen zorgen maakte omdat deze getuige hoogzwanger was en hij wilde dat zij niet te veel stress zou hebben. ‘Ik had daar verder geen slechte bedoelingen mee’, aldus P.

Volgens de officier is de optelsom van het bewijs duidelijk en wijst alles in de richting van B. en P. Beiden zouden ook geen alibi hebben. Daarom eiste zei vandaag 12 jaar cel en 8 jaar cel tegen beide verdachten.

Masker

De advocaten van de verdachten zijn vandaag overvallen met camerabeelden van de aanslag. Te zien is een man met een masker op die met een vuurwapen naar de gevel loopt en iets probeert neer te leggen. Voor de deur, tegen de etalage en uiteindelijk op de deurklink. Als de granaatlegger wegrent, rolt het object eraf, de straat op en explodeert. Direct daarna lijkt er een fietser langs te fietsen.

Coffeeshopoorlog