Live: rechtszaak om coffeeshopoorlog, nieuwe beelden getoond

Michael B. (42) en Dean P. (24) staan vandaag voor de rechter omdat ze worden verdacht van het gooien van granaten naar coffeeshops in het centrum van Delft. De advocaten van de verdachten zijn vandaag overvallen met camerabeelden van de aanslag. Verslaggever Bart Lelieveld doet live verslag via Twitter.

Michael B., begin deze eeuw veroordeeld voor een driedubbele moord, wordt samen met Dean P. verantwoordelijk gehouden voor de aanslag op 17 mei op. Toen ontploften granaten bij coffeeshops The Future en The Game in de Delftse binnenstad, waarbij een gewonde viel.

B. ontkende tot nu toe de beschuldiging, ondanks dat zijn dna op de granaten werd aangetroffen en bij zijn aanhouding in juni vorig jaar ook wapens waren gevonden.

Dean P. is vandaag niet aanwezig, maar is nog wel verdachte in de zaak.

Coffeeshopoorlog