LIVE | Verdachte aanslag Delftse coffeeshops voor de rechter

Michael B., ten tijde van de moorden 24 jaar oud, schoot onder invloed van drugs en alcohol drie Ieren dood in een appartement in Scheveningen, omdat hij last had van waanideeën. Hij dacht dat de Ieren hém dood wilden schieten. In zijn gezelschap was Wassenaarder Ronald, die meehielp met de moorden.



De twee bleven in het appartement en enkele dagen later probeerden ze zich op lugubere wijze van de lijken te ontdoen. Ze probeerden de stoffelijke overschotten in stukken te zagen en ze stichtten een brand in het appartement. Brandweermannen ontdekten later de lichamen.



Michael B. kreeg voor de drievoudige moord 16 jaar gevangenisstraf opgelegd en tbs met dwangverpleging.