Losgebroken schapen wandelen over skeelerbaan in Nootdorp

Mijn Tuin Het was ooit een verloren en verwaar­loosd stukje gemeente­plant­soen, maar is nu een mooie buurttuin

Midden in Moerwijk, achter de MarcusKerk en tussen de Joan Blasiusstraat en de Jan Vosstraat in, ligt de MarcusTuin. Ooit een verloren en verwaarloosd stukje gemeenteplantsoen dat zo’n zes jaar geleden door Geloven in Moerwijk samen met de buurt is omgetoverd tot een mooie buurttuin. Een echte ontmoetingsplek voor de wijk. Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Tuin.

28 november