‘Luie baby’ nu rolmodel voor kinderen met SMA

Column 'De aarde is een ruimteschip en er is geeneens een kapitein'

10:06 De Leidse surfer Merijn Tinga maakt zich zorgen over de golven waarop hij surft. Zijn surfplank is zelfs gemaakt van kleine plastic petflesjes, om aandacht te vragen voor zijn missie: dat plastic moet de zee uit. Hij is niet bang om grote multinationals aan te pakken en stond afgelopen donderdag bij Heineken op de stoep. Met een deurwaarder.