Maakweken verbinden Poptahof: ‘Festival zorgt niet alleen voor sfeer, maar ook voor cohesie in de wijk’

verkiezingsdebat Tempera­tuur stijgt in debat over Delftse energie­tran­si­tie: ‘Stop met klimaat­glos­sy's door de bus’

Zonnepanelen op het dak? Of toch liever een warmtepomp in huis? Delft moet verduurzamen om voor 2050 van het gas af te zijn. In de laatste van de serie twistgesprekken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, stijgt de temperatuur tot het punt van ontbranding wanneer lijsttrekkers Lieke van Rossum (SP) en Sivan Maruf (D66) zich uitspreken over de energietransitie.

12 maart