Man bedankt ex-vrouw in paginagrote advertentie

Wat de reden van de scheiding is, blijft onduidelijk. Uit alles blijkt echter dat 'Ron' veel moeite heeft om het einde van zijn relatie van 25 jaar te verwerken. Zo laat hij weten dat hij na het besluit van zijn ex-vrouw in een 'wekenlang durende achtbaanrit is gaan zitten' en dat hij zich nog steeds niet kan voorstellen hoe het leven zonder zijn voormalige liefde eruit moet zien. Toch legt hij zich er bij neer. 'Jij verdient het om gelukkig te zijn en dat is mijn wens voor jou.'



Ron toont echter ook moed in zijn boodschap: 'Om met de wijze woorden van Pipi Langkous te spreken, die je voor de kids op onze deur hebt geplakt: "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan."'



Voor de wijze waarop zijn ex-vrouw deze drie kinderen altijd heeft opgevoed en gesteund, heeft Ron overigens alleen maar lof. In dat opzicht is ze Rons grote voorbeeld, zo schrijft hij. 'We gaan samen alleen onze kinderen begeleiden, zodat ze op hun bestemming komen in de wereld.'