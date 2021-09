Man belooft vrouw zijn nier, maar berooft haar van 500 euro en bestelt escortdame

De Delftenaar erkende dat hij op de bewuste dag de pinpas van de vrouw had meegenomen inclusief de pincode die ernaast lag. De vrouw vertrouwde H. en had haar huissleutels aan hem meegegeven. H. pinde met haar bankpas 500 euro, nam intrek in een kamer in het Ibis-hotel en bestelde daar een escortdame. Hij ontkent echter de diefstal van de scootmobiel. ,,Die had zij aan mij uitgeleend omdat ik slecht ter been ben.”