Man plaatst paginagrote advertentie voor ex-vrouw

Schutting­brand nadat Delftenaar onkruid verbrandt in extreme droogte

12:57 Het is in Nederland momenteel kurkdroog door de aanhoudende hitte, maar dat weerhield een Delftenaar vandaag niet van het verbranden van onkruid aan het Lodewijk van Deysselhof. De vlam sloeg over naar een nabijgelegen schutting, waarvan een groot deel binnen de kortste keren in brand stond.