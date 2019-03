Man plast over treinreizigers

Hoe oud de man is en waar hij vandaan komt, is niet bekend. Duidelijk is wel dat hij bij station Delft uitstapte en daar volgens de politie ‘mensen wilde gaan slaan'. Drie omstanders wisten hem in bedwang te houden tot agenten ter plekke waren. Van die omstanders hoorde de politie dat hij in de trein zich ook al agressief had gedragen en over verschillende mensen heen had ge-urineerd. Ook had de man over de banken gelopen. Hierop werd de man aangehouden.