Man rijdt Mercedes die hij net een week heeft in de prak op A12 en wordt opgepakt

Eigen waterstof­boot van Delftse Hydro Motion Team pakt in Monaco de wereldti­tel

Het Hydro Motion Team van de Technische Universiteit Delft is in Monaco wereldkampioen geworden met een vliegende waterstofboot. Het team, bestaande uit 23 studenten, heeft binnen een jaar tijd een duurzame boot ontworpen, gebouwd en getest én is ook nog eens de beste gebleken tijdens de Monaco Open Sea Class 2023.