Man zwaargewond door brand in woning Venezuelastraat

Mick Jagger kreeg nul op rekest van Escher

10:06 Mick Jagger mocht een groot liefhebber zijn van het werk van M.C. Escher, hij kreeg van de graficus geen medewerking voor een hoesontwerp van een van de lp’s van de Rolling Stones. Escher had niets met rock-’n-roll en was vooral gepikeerd dat Mick Jagger zijn brief aan hem begon met de aanhef ‘Beste Maurits’.