Manon kan nooit zelfstandig wonen, dus kochten haar ouders het pand naast hun huis

Minder ‘waterboe­tes’ uitgedeeld in de regio, op Delft na

Er zijn vorig jaar minder boetes uitgedeeld voor overtredingen op het water. Handhavers schreven in 2021 bijna 3800 boetes uit, zo’n 20 procent minder dan in 2020. Een beeld dat ook in de regio Den Haag zichtbaar is: waren het er in 2020 nog 120, in 2021 stokt de teller op 61.

5 augustus