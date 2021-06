Mapiq heeft 10 miljoen euro groeikapitaal binnengesleept

Het geld komt van het in Londen gevestigde Rinkelberg Capital Ltd, het investeringsfonds van de oprichters van TomTom. ,,Ik beschouw het als een groot compliment dat zulke ervaren investeerders zo’n vertrouwen hebben in onze visie”, zegt Sander Schutte, CEO van Mapiq. ,,Door de pandemie is wereldwijd elke organisatie, die zijn vastgoed wil optimaliseren, een potentiële klant van Mapiq geworden.”

Quote Onze visie sluit blijkbaar goed aan bij de nieuwe behoeften die voortkomen uit de pandemie Sander Schutte

Mapiq is actief in twintig landen met klanten als PwC, AkzoNobel, Deloitte, Heineken, KPMG, ENGIE, Unilever en Microsoft. Het in Delft gevestigde bedrijf realiseerde het afgelopen jaar 200 procent omzetgroei en staat daarmee niet geheel verrassend in de Top 250 Groeibedrijven. De omzetgroei kwam met name tot stand doordat steeds meer bedrijven hybride werken tijdens de coronacrisis. ,,De slimme technologie van Mapiq maakt deze flexibele vorm van werken op efficiënte manier mogelijk. Onze visie sluit blijkbaar goed aan bij de nieuwe behoeften die voortkomen uit de pandemie, zoals flexibiliteit en autonomie in kantoorgebruik”, aldus Schutte.

Spontaan

Met Mapiqs platform hebben medewerkers alles wat zij op kantoor nodig hebben binnen handbereik. Zo kunnen zij een parkeerplaats reserveren, beschikbare werkplekken in de buurt van hun collega’s vinden of spontaan een vergaderruimte boeken die het beste past bij hun activiteit. Organisaties krijgen daardoor op detailniveau inzicht in het gebruik van hun slimme kantoor. Door te zien welke zones en faciliteiten het meest gebruikt worden, kunnen zij hun kantoor steeds efficiënter inrichten.

De nieuwste functionaliteit van Mapiq stelt medewerkers in staat samen met collega’s een tijdslot te plannen op kantoor. ,,Door een maximale capaciteit in te stellen kunnen bedrijven zo de bezetting in hun kantoor bewaken en geleidelijk optimaliseren. Zowel de veiligheid als de flexibiliteit van de medewerkers staat hierbij centraal, waardoor organisaties op een fijne manier veilig terugkeren naar kantoor.”

Inmiddels zijn wereldwijd meer dan 1 miljoen werkdagen met Mapiq gepland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.