Marcella (27) had een quarterlife crisis: ‘Stel je niet zo aan, dacht ik. Je hebt toch álles’

Tentoon­stel­ling The Hospital of the Future: ‘Andere’ Reinier de Graaf buigt zich over toekomst ziekenhuis

11 januari De in Delft afgestudeerde architect Reinier de Graaf heeft meegewerkt aan een film waarin de mogelijke toekomst van het fenomeen ziekenhuis wordt geschetst. De twaalf minuten durende film The Hospital of the Future is onderdeel van de tentoonstelling Twelve Cautionary Urban Tales die te zien is in Spanje. Dit gebeurt in het Matadero Madrid Center for Contemporary Creation.