Marijke gaat met je hond aan de wandel als je zelf geen tijd hebt: ‘Doe eindelijk iets waar m’n hart ligt’

Koks Yuri en Erwin maken mosterd van Delfts bier: 'We zijn trots op ons product'

Het idee ontstond toen Stadbrouwerij de Koperen Kat een partij bier over had. Koks Yuri Verbeek en Erwin van Oosten gingen op zoek naar een houdbaar product om het bier in te verwerken. Zo ontstond hun Delftse Mosterd die inmiddels in twee smaken in de winkels ligt.