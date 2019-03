Marijke verzamelt rozenkransen: ‘Ooit ruilde ik er zelfs eentje tegen een sekspop’

Column We zijn terechtge­ko­men in een cel van idioterie

6:01 Linksdragend Nederland zit in de rats. De winst voor Thierry Baudet en de zijnen is groter dan was voorspeld en in de Tweede Kamer zou Forum voor Democratie in één klap de grootste partij zijn als er nu verkiezingen worden gehouden. Het verklaart de koekjes waarmee Ome Ed rondgaat.