Massale vissterfte door wateroverlast

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft vanuit de hele regio meldingen binnen gekregen over dode vissen. Oorzaak is de hevige regenval en de wateroverlast die daar de afgelopen dagen mee gepaard ging.

De regen leidde ertoe dat vervuild water vanuit het riool in sloten of vijvers terechtkwam. Ook stroomde olie vanaf de straat in de sloten. Het leidde in het hele verzorgingsgebied van het hoogheemraadschap tot een afname van zuurstof in het water, met vissterfte tot gevolg.



Ook de komende dagen kunnen nog dode vissen aangetroffen worden. ,,Enerzijds omdat het wel even kan duren voordat het zuurstofgehalte weer op niveau is. En anderzijds omdat we nog meer heftige buien verwachten waardoor de kans op nieuwe verontreinigingen toeneemt'', aldus Delfland.

Maatregelen

Handhavers onderzoeken de waterkwaliteit en beoordelen vervolgens of er maatregelen genomen moeten worden. Zo is inmiddels de calamiteitenberging bij De Wollebrand in Honselersdijk ingezet en staat de waterberging de Woudse polder in Den Hoorn klaar voor gebruik. Met dit soort maatregelen wordt het watersysteem ontlast en wordt gezorgd dat water uit Westland en Midden-Delfland afgevoerd kan blijven worden.



In Naaldwijk, Rijswijk en Vlaardingen worden mobiele pompen geplaatst om het water weg te pompen.

Dode vissen