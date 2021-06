Masturbeeract in Ikea was een slechte grap volgens rechter: studenten krijgen geldboete

Tweede­hands kleding in de Zeeman? Daarvoor was er al genoeg te vinden: ‘Gewoon goed zoeken’

11:55 De Zeeman aan de Vlamingstraat in Den Haag verkoopt sinds 1 juni tweedehands kleding. In de Haagse regio zijn er al zaken en steeds meer initiatieven als de kledingkettingruil waar pareltjes uit de schappen, tassen of van tafels gehaald kunnen worden. En daar wordt al jaren gretig gebruikt van gemaakt door liefhebbers van tweedehands kleding.