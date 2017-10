Max zet buurt op stelten om cel in te komen

De omgeving werd direct na het alarmerende belletje volledig afgezet. Een onderhandelaar en een arrestatieteam probeerden contact te leggen met de mensen in de woning. ,,En met succes! Eén voor één werden de bewoners de woning uitgepraat. Iedereen werd in veiligheid gebracht'', schrijft de politie op Facebook. ,,De collega's doorzochten de woning en troffen een vuurwapen aan. Het bleek te gaan om een nepvuurwapen.’’



Waar normaal gesproken vervolgens over wordt gegaan op een arrestatie, werd er deze keer anders gereageerd. De melder was namelijk de 16-jarige Max. Hij heeft het Syndroom van Down en daardoor de verstandelijke vermogens van een 3-jarige te hebben. De reden van zijn belletje was dan ook ongecompliceerd: Hij is fan van rapper Boef en wilde ook wel eens de gevangenis in. ,,Nou, dat was hem bijna gelukt!’’ grapt de politie op het sociale medium.



Na een excuus van de moeder van Max, bracht hij vandaag zelf een taart naar het politiebureau. In zijn enthousiasme was niet meer rapper Boef zijn nummer één, maar was de politie dat. Daarom kreeg hij een rondleiding op het bureau.



De foto’s van deze dag spreken boekdelen. Met een lach van oor tot oor poseert Max op een politiemotor en op een celbankje. Als kers op de taartontmoette Max de huiskat van het politiebureau Garfield.