Maxima’s, Caecilia en l’Impropera zetten Cult Royale terug op de kaart: ‘Voelt als muzikale koeiendans’

Zaterdag 26 maart. De datum staat met koeienletters in de agenda van de Maxima’s, Caecilia en l’Impropera. De leden van de drie muziek- en theatergezelschappen hebben zich twee jaar lang moeten inhouden. En dat is nou net iets waar ze nooit een diploma voor hebben behaald. ,,We gaan de optredens van morgen beleven als een soort koeiendans’’, lacht Rob Keijzer namens de Maxima’s. ,,Je kent dat toch wel? Die beesten hebben een hele winter op stal gestaan en dan mogen ze in de lente eindelijk weer de wei in. Dan moet je ze eens zien dansen. Dat gaan wij zaterdagavond ook doen.”