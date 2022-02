Medewerker met voet vast onder betonnen plaat bij werkzaamheden in spoortunnel

Column Ze zijn overal, ze letten op je, zien en onthouden alles wat je doet: nee, ik heb het niet over vrouwen

Ze zijn overal, ze letten op je, zien en onthouden alles wat je doet: nee, ik heb het niet over vrouwen, ik heb het over camera’s. Camera’s zijn niet meer weg te denken in de samenleving. Overal waar wij gaan of staan worden we in de gaten gehouden. In de winkel, in de auto, bij een voetbalwedstrijd, in het OV of in de Geleenstraat. Als we parkeren, sporten, pinnen of de kinderen naar school brengen: overal worden wij bespied.

