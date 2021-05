Medewerker Race Planet Delft zwaargewond doordat kart plotseling in brand vliegt

Zoetermeer Toen Huurders worden al 100 jaar ‘panklaar gemaakt’ bij Vidomes

16:02 100-jarigen in Zoetermeer krijgen een bloemetje en kinderen mogen een slaapkamer ontwerpen. Woningcorporatie Vidomes pakt uit voor het eeuwfeest, ook al is dat lastig met corona. In een magazine komt de historie tot leven. Deze keer in de rubriek Zoetermeer Toen: Eeuwfeest bij Vidomes.