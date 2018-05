Medisch dossier inzien kan voortaan ook online bij Reinier de Graaf

Het patiëntenportaal is alleen voor de patiënt zelf bereikbaar. Het dossier is te bekijken via DigiD. ,,We noemen het ‘Mijn Reinier de Graaf’ ’’, legt woordvoerster Eline Klooster van het Reinier de Graaf ziekenhuis uit. ,,Patiënten kunnen er onder meer delen van hun medisch dossier inzien, informatie over de aandoening vinden, uitslagen bekijken en ook kunnen ze via het portaal bij een aantal poliklinieken een afspraak maken. Tevens is er de mogelijkheid om een medische vragenlijst in te vullen voorafgaand aan een afspraak in het ziekenhuis.’’