Medische staf Reinier de Graaf zegt vertrouwen op in Raad van Toezicht van Reinier Haga-groep

Tomatenvi­rus nu in Zuid- én Noord-Hol­land aangetrof­fen

15:08 Het ToBRF-virus breidt zich steeds verder uit. In totaal zijn er in Nederland tien bedrijven besmet met het Tomato Brown Rugose Fruit-virus. Zes daarvan bevinden zich in de gemeente Westland, drie in Hollands Kroon (Noord-Holland) en een in Brielle.