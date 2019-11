Medische staf zegt vertrouwen op in Raad van Toezicht Reinier Haga-groep: Kwaliteit van zorg in geding

Volgens de medische staf kunnen zij, zoals ze zeggen ‘de juridische fusie’ tussen de drie ziekenhuizen Reinier de Graaf, Haga (Den Haag) en LangeLand (Zoetermeer) binnen de RHG daarom niet ondersteunen. ,,Doordat er nu bij een juridische fusie minder geld beschikbaar is voor de directe patiëntenzorg, zal dit leiden tot een vermindering van het primaire zorgaanbod op de drie locaties”, verduidelijkt internist Pieter Postema, voorzitter van de medische staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis. ,,Als voorbeeld geef ik een oudere vrouw uit Delft die met haar gebroken heup straks niet meer in Delft terecht kan maar naar een ander verder gelegen ziekenhuis moet.”

‘Zorg loopt risico’

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kan volgens de Postema ‘de kwaliteit en continuïteit van zorg voor de patiënt in de regio Delft en omstreken risico lopen’. ,,Het Reinier de Graaf ziekenhuis is financieel sterk en een juridische fusie vraagt om drie gezonde ziekenhuizen. Een dergelijke fusie leidt namelijk tot structurele kostenverhoging van 20 miljoen euro voor de RHG groep. Daar is nu absoluut geen ruimte voor en zal leiden tot vermindering van kwaliteit van zorg in alle drie de ziekenhuizen. Niet alleen in Delft, maar ook in Zoetermeer en Den Haag.”