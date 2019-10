Meelopen met boer tijdens zevende editie van Boer Zoekt Hulp: ‘Leukste als er een kalfje wordt geboren’

Even vragen aanDe zevende editie van Boer Zoekt Hulp in Midden-Delfland staat voor de deur. Een evenement waarbij mensen een hele dag mee kunnen lopen met de boer op diens bedrijf. ,,Het leukste is als er een kalfje wordt geboren." Joke Rodenburg (60), medewerkster bij Vockestaert vertelt.

Waarom zouden mensen de boeren nog willen helpen nu ze overal zoveel chaos veroorzaken?

,,Omdat boeren echt héle leuke mensen zijn. Ze werken onwijs hard en dat is wat dit evenement zo leuk maakt: dat de boeren willen laten zíen hoe hun werkzaamheden er iedere dag uitzien.''

Hoe zit dit evenement precies in elkaar?

,,Zeven jaar geleden vroegen we onszelf het volgende af: hoe krijgen we de burgers bij de boeren? Toen is eigenlijk als vanzelf het concept ontstaan van een klein clubje mensen dat een dag over de vloer komt bij de boeren. En behalve over de vloer komen, kunnen de mensen ook écht meehelpen. Ze zien wat de boeren zeven dagen per week voor werk hebben.''

Quote Het leukste zou natuurlijk zijn als er een kalfje wordt geboren Rodenburg

Wat is het leukste dat mensen gaan meemaken?

,,Het leukste zou natuurlijk zijn als er een kalfje wordt geboren. Maar ja, dit kunnen we niet garanderen. Ik denk dat het aller-allerleukste is om de werkdrift van een boer te zien.''

Houden de boeren blijvende hulp over aan dit evenement?

,,Jazeker. Een aantal jaar geleden deed er een man mee aan Boer Zoekt Hulp, die een verleden had op een boerenbedrijf. Deze man is inderdaad blijven hangen bij de boer met wie hij een dag meeliep.''

Hoeveel mensen komen hier jaarlijks op af?

,,Elk jaar zien wij wel dezelfde hoeveelheid mensen op Boer Zoekt Hulp afkomen. Zo'n zeventig tot tachtig mensen. Elke boer heeft maar plek voor vier tot vijf gasten op zijn bedrijf. Dan is de melkput vol.''