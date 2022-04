Meepraten over speelmogelijkheden in het Abtswoudse Bos tijdens rondleiding met boswachter

Fietsen­stal­lin­gen in Delft hebben een nieuwe exploitant: U-Stal

De bewaakte fietsenstallingen in Delft hebben een nieuwe exploitant gekregen. Waar Biesieklette de afgelopen 20 jaar het alleenrecht had, is vanaf nu de naamaanduiding U-Stal te zien. U-Stal is een sociale onderneming die tot dusver vooral rond Utrecht te vinden was.

8 april