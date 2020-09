Meer bewijs tegen Hagenaar over XTC-productie Nootdorp dankzij gehackte criminele mails

UPDATE & VIDEO Drie mannen aangehou­den na brand in mogelijk drugslab Nootdorp

16 juni De politie heeft vanmiddag drie personen aangehouden nadat er brand was uitgebroken in een pandje aan de ’s-Gravenweg in Nootdorp. Omdat er mogelijk gevaarlijke stoffen in het pand aanwezig waren, is een groot deel van de omgeving afgezet. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een drugslab.