Meer weten over het slavernijverleden van Delft? Deze stadswandeling geeft alle informatie

In het Nederlandse onderwijs is nauwelijks aandacht voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en wat daar in het verleden allemaal is gebeurd. Om studenten daarover meer te leren, en om de onderlinge kennis en begrip tussen de inwoners van Nederland en de eilanden te verbeteren, is de minor Koninkrijkszaken in het leven geroepen. De gezamenlijke geschiedenis is een onderdeel daarvan.