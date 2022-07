Meerdere aanhoudingen na mogelijke schietpartij Nootdorp

Eeuwenoude menselijke kaak duikt op in achtertuin: ‘Goed verhaal voor op verjaarda­gen’

In een tuin in Maasland is een menselijke kaak aangetroffen. Uit onderzoek van het NFI blijken het resten van een aantal eeuwen oud. De bewoner zelf is niet geschrokken. ,,Dit doet me niets.’’

19 juli