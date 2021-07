Meerdere auto's betrokken bij ongeluk A13

Sponsor Max Verstappen roemt Delftse racebaan: ‘Top vijf van Nederland’

18 juli Nederland heeft deze sportzomer in ieder geval één grote trots: formule 1-coureur Max Verstappen. Wie de ambitie heeft om ook eens op het gaspedaal te gaan staan en Verstappen achterna te gaan, is in Delft op de juiste plek. Red Bull, de sponsor van Max, noemt Bleekemolens Race Planet aan de Kleveringweg één van de vijf beste kartbanen van Nederland en België.