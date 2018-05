Meerdere gewonden bij kettingbotsing op A4 bij Den Hoorn

Reportage Anton de Kom: Surinaamse volksheld in De Laatste Getuigen

12:14 De Surinamer Anton de Kom woont in de Tweede Wereldoorlog met zijn gezin aan de Johannes Camphuijsstraat 296 in Den Haag en schrijft voor verzetsblad De Vonk. Hij wordt opgepakt en sterft in 1945 in buitenkamp Sandbostel.