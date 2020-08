Mees pakt met drie andere Delftse zonnecoureurs het wereldrecord in zinderende race

Op een snikheet testcircuit in Lelystad heeft het Delftse Vattenfall Solar Team revanche genomen op zichzelf. Een jaar vol tegenslagen werd zaterdag op de valreep beloond met een heus wereldrecord. In hun zonneauto legden vier coureurs in twaalf uur tijd maar liefst 924 kilometer af.

De apotheose is om 18.35 uur. Op dat moment klinkt een luid gejuich als de Delftse zonneauto na ruim driehonderd rondjes op het testcircuit van de RDW kilometer 882 aantikt op de dagteller. Dat betekent dat het drie jaar geleden gevestigde wereldrecord is geëvenaard. Coureur Mees van Vliet balt de vuisten richting zijn teamgenoten en het uit familieleden en sponsors bestaande publiek. Op dat moment resteren er 25 minuten om een scherp nieuw record te vestigen.

Om 19 uur staat de teller op 924 afgelegde kilometers. Mees van Vliet rijdt op dat moment precies halverwege het 2,8 kilometer lange circuit. Onder regie van zijn volgteam heeft de coureur bijna letterlijk de laatste druppel energie uit de met zonnekracht opgeladen accu geperst. De laatste honderden meters naar het startpunt legt hij noodgedwongen in een sukkelgangetje af. De vreugde is er niet minder om als hij met een finishvlag wordt onthaald, terwijl de champagne over de Nuna Phoenix wordt gespoten.

Van Vliet, opgegroeid in Wassenaar, stort zich badend in het zweet in het feestgedruis. ,,Het is bizar,” zegt de Delftse student even later als hij zijn racepak half heeft afgestroopt. ,,In de cabine liep de temperatuur op tot boven de 50 graden. Gelukkig heb ik de focus toch kunnen vasthouden. Ondanks alles is het ons gelukt.”

Westlandse Sylke van der Kleij staat 's middags klaar om het stokje over te nemen tijdens de race van twaalf uur op het circuit in Lelystad.

Hij doelt op de eerdere pech. In een notendop: de beoogde raceauto ging vorig jaar in vlammen op, door de coronacrisis werd de bouw van een nieuwe bolide ernstig bemoeilijkt en als klap op de vuurpijl werd de geplande internationale krachtmeting tijdens de American Solar Challenge deze zomer afgelast.

Het is een mooi gegeven voor degenen die zich zorgen maken over klimaatverandering. Kennelijk is het mogelijk een auto te bouwen die louter op zonnekracht binnen een half etmaal van Delft naar Zuid-Frankrijk rijdt. Het wenkende perspectief wordt op deze dag geboden op een testbaan die nog volop in het fossiele tijdperk verkeert. Langs de baan wachten een Lotus, een Porsche en andere benzineslurpers op een test op het circuit. Zo'n rit hoort bij de keuringsprocedure die de RDW op deze plek uitvoert voor geïmporteerde auto's.

,,Op zonne-energie zouden we ook harder en veel verder kunnen rijden,” zegt een teamlid. ,,De eisen van de races worden echter steeds strenger, met als doel om de teams steeds efficiëntere auto's te laten bouwen. Vroeger reden we met een auto die zes vierkante meter zonnecellen had. Bij onze Solar Phoenix is dat zonnecel-oppervlakte minder dan de helft.”

Quote Die wolken kwamen ook, maar ze losten eerder op dan verwacht. Toen konden we extra gas geven. Dat geluk moet je soms hebben. Jan Groot

De Nuna Phoenix, die qua ontwerp wel iets weg heeft van een catamaran, zoeft in een straf tempo over de baan. In de volgauto wordt angstvallig de accustand bijgehouden. Op basis van de zon-inname en de weersverwachting wordt de snelheid aangepast.

,,We zijn vanochtend conservatief gestart,” blikt strateeg en software-expert Jan Groot tevreden terug. ,,De verwachting was, dat we 's middags te maken zouden krijgen met bewolking. En dan moet je zuinig zijn met je energie. Die wolken kwamen ook, maar ze losten eerder op dan verwacht. Toen konden we extra gas geven. Dat geluk moet je soms hebben.”

Dan is het tijd om in te pakken. In Delft wacht later op de avond een feestje. Corona-proof op een terras.