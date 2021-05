Megaproject station Delft Campus: dit weekend geen treinen tussen Schiedam en Den Haag HS

Sporters zweten voor verplegers: ‘Het is onze manier van klappen voor de zorg’

11 mei De mannen van Sportcenter Allround in Den Hoorn draaiden vandaag alvast warm voor de internationale Dag van de Verpleging bij het Reinier de Graaf ziekenhuis. Want hoe kun je het beste laten zien dat je zorgmedewerkers steunt in deze lastige tijd? Door zelf je handen uit de mouwen te steken, je spierballen te tonen en flink te zweten, vinden ze.