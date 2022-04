Meisje gewond bij aanrijding stadsbus

Zo krijg je je tuin helemaal feng shui: ‘Snap dat je niet in moet gaan tegen de natuur’

Het is de matrix van tuinieren: permacultuur. Deze ‘filosofie’ over tuinontwerpen graaft iets dieper dan het onderhouden van de gemiddelde moestuin: elke tegel en elk zaadje heeft een doel. Want hoe trek je extra kikkers aan en wat is een ‘Wadi’? Hoe zorg je ervoor dat je héle tuin samenwerkt?

