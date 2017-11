Meldingen van ongewenst gedrag TU Delft zijn topje van de ijsberg

In de medewerkersmonitor van begin 2017 werden maar liefst 1.375 gevallen van ongewenst gedrag genoemd. Zij waren afkomstig van 1.023 verschillende medewerkers van de TU-Delft (28 procent van het totaal aantal medewerkers). De vertrouwenspersonen vermoeden dat het verschil wordt verklaard door de relatieve onbekendheid van hun functie. Ook ervaren veel medewerkers een drempel om naar een vertrouwenspersoon te stappen. In de medewerkersmonitor konden personeelsleden anoniem hun klachten op papier zetten.

De vertrouwenspersonen hebben de indruk dat het verschil in reacties voor een belangrijk deel te maken heeft met die anonimiteit. De drempel is daardoor heel laag. De meest voorkomende meldingen in de monitor gaan over roddelen (25 procent), verbale agressie (11 procent) en pesten en discriminatie (beide 8 procent). Seksuele intimidatie kwam minder vaak voor: 1 procent van de meldingen.